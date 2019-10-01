Bengü: Bir saniye, süt sağacağım

Sahneye çıkmasına az bir süre kalan Bengü, bebeği Zeynep için süt sağmaya başlayacaktı. Tam o sırada sahne görevlisi, kapıya gelip “Son 15 dakika Bengü Hanım” dedi. Ünlü şarkıcı ise gülerek “Bir süt sağacağım, bir saniye” diye yanıt verdi.

“BEN ARTIK ANNEYİM”

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel şarkıcı, o anların videosunu Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Bengü'nün “Tam sahneye çıkacağız, ben bir süt sağacağım. Bunlara alışmanız lazım ey güzel ekibim. Ben artık anneyim” notunu yazdığı paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.