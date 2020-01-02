BengÃ¼: Ã‡ocuk sahibi olacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleseler inanmazdÄ±m!

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02.01.2020 - 08:00 | | EMRAH AKÃ‡AAYÂ

Bengü: Çocuk sahibi olacaÄŸÄ±mÄ± söyleseler inanmazdÄ±m!

BengÃ¼ yeni yÄ±la Florya Crowne Plaza'da sahne alarak girdi. ÅžarkÄ±cÄ± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lÄ±n kendisi iÃ§in harika geÃ§tiÄŸini anlattÄ±.

Bengü: Çocuk sahibi olacaÄŸÄ±mÄ± söyleseler inanmazdÄ±m!

EÅŸi Selim SelimoÄŸluâ€™nun yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± BengÃ¼,Â  2019 yÄ±lÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in Ã§ok iyi geÃ§tiÄŸiniz belirterek, "Bu yÄ±l benim iÃ§in Ã§ok farklÄ± oldu. Hem evlenip hem Ã§ocuk sahibi olacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleselerdi Ã¶nceden, inanmayabilirdim. Bu gÃ¼zel heyecanlar, mutluluklar hepsi bu yÄ±l geldi. 2019 benim Ã¶mrÃ¼m boyunca unutamayacaÄŸÄ±m bir yÄ±l olacak" dedi.Â 

KÄ±zÄ± Zeynep iÃ§in sosyal medya hesabÄ± aÃ§Ä±p aÃ§madÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki sorulara ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ailemizden birkaÃ§ kiÅŸi bÃ¶yle bir ÅŸey yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama biz bir sosyal medya hesabÄ± aÃ§madÄ±k. Kendisi istediÄŸi zaman yapabilir" cevabÄ±nÄ± verdi.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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Cadde YazarlarÄ±

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