BengÃ¼: Ã‡ocuk sahibi olacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleseler inanmazdÄ±m!

EÅŸi Selim SelimoÄŸluâ€™nun yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± BengÃ¼,Â 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in Ã§ok iyi geÃ§tiÄŸiniz belirterek, "Bu yÄ±l benim iÃ§in Ã§ok farklÄ± oldu. Hem evlenip hem Ã§ocuk sahibi olacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleselerdi Ã¶nceden, inanmayabilirdim. Bu gÃ¼zel heyecanlar, mutluluklar hepsi bu yÄ±l geldi. 2019 benim Ã¶mrÃ¼m boyunca unutamayacaÄŸÄ±m bir yÄ±l olacak" dedi.Â

KÄ±zÄ± Zeynep iÃ§in sosyal medya hesabÄ± aÃ§Ä±p aÃ§madÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki sorulara ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ailemizden birkaÃ§ kiÅŸi bÃ¶yle bir ÅŸey yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama biz bir sosyal medya hesabÄ± aÃ§madÄ±k. Kendisi istediÄŸi zaman yapabilir" cevabÄ±nÄ± verdi.