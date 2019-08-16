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16.08.2019 - 14:41

Bengü'den Fahriye Evcen'e destek

Dört ay önce doğum yapan, dün havalimanında makyajsız ve kilolo hali ile dikkat çeken oyuncu Fahriye Evcen'e bir destek de Bengü'den geldi. 5 Ağustos'ta kızı Zeynep'i dünyaya getiren şarkıcı, "Her halinle çok çok güzelsin Fahriye" dedi.

Bengü'den Fahriye Evcen'e destek

Bengü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben de yeni doğum yaptım. Lohusayım. Emziriyorum. Benim de ellerim, ayaklarım, yüzüm ödemden şiş. İyi besleniyorum, asla kilomu dert etmeden bizim için sağlıklı olan ve süt arttıran ne varsa yiyorum. Yeter ki sütüm bol olsun. Bebeğim sağlıklı olsun, gözüm başka da bir şey görmüyor. Fahriye'nin de gözlerinden mutluluk akıyor. Pırıl pırıl bakıyor gözleri. Dünyanın en büyük aşkını yaşarken kilosunu hiç dert ettiğini sanmıyorum. Her halinle çok çok güzelsin Fahriye. Evladın ve eşinle hep sağlıkla, huzurla çok mutlu olun."

Bengüden Fahriye Evcene destek

 

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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