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09.12.2019 - 15:04 |

Bengü'den yıllar sonra aynı poz

Geçtiğimiz Ağustos ayında kızı Zeynep'i kucağına alan ünlü şarkıcı Bengü, yıllar önce babasıyla çekildiği fotoğraftaki pozunu bu defa kızıyla verdi.

Bengü'den yıllar sonra aynı poz

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan popçu Bengü, sosyal medya hesabından babası ile çekilen çocukluk pozunu paylaştı. Ardından da Kızı Zeynep ile aynı pozu verdi.

Bengü’nün yıllar bu kez kızı ile verdiği poz, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şarkıcı fotoğrafa, "Ben kızım...Babam ve ben..." notunu düştü.

Bengüden yıllar sonra aynı poz

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Cadde Yazarları

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