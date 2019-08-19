Benim AdÄ±m Melek dizisinden ilk kareler paylaÅŸÄ±ldÄ±

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YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ãœs YapÄ±m - SÃ¼reyya YaÅŸar Ã–nal'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi baÅŸrollerini Nehir ErdoÄŸan, Kutsi, Mustafa Mert KoÃ§, Rabia SoytÃ¼rk ve Åžerif Sezerâ€™in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± â€˜Benim AdÄ±m Melekâ€™ dizisinin Ã§ekimleri devam ediyor.

â€˜Benim AdÄ±m Melekâ€™ dizisinin Ã§ekimlerinin ilk ayaÄŸÄ± olan Belgradâ€™da 10 gÃ¼n sÃ¼ren dev bir ekip ve prodÃ¼ksiyonla 48â€™i TÃ¼rk, 40â€™Ä± SÄ±rp Ã§ekim ekibi ile 981 figÃ¼ran yer aldÄ±. Belgradâ€™da Ã§ekimlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oyuncular ve set ekibi Ä°stanbulâ€™a dÃ¶ndÃ¼.

Ä°stanbulâ€™da yapÄ±lacak Ã§ekimlerin ardÄ±ndan Gaziantepâ€™e gidecek dizi ekibi tarihi mekanlarda Ã§ekimler yapacak. Gaziantep Ã§ekimlerinde Haleplizade konaÄŸÄ±, Gazi KonaÄŸÄ± ve Mecidiye Han ile tarihi alanlar kullanÄ±lacak.