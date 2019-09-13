13.09.2019 - 17:40 |
'Benim Adım Melek’in yayın tarihi belli oldu
Yapımını Üs Yapım’ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği, TRT 1 dizisi 'Benim Adım Melek', 25 Eylül Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.
Senaryosu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu 'Benim Adım Melek’in başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk’ün paylaşırken; Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncu Şerif Sezer oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide, bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
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