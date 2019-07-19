Yeşim Salkım, Instagram'da perşembe günleri yapılan TBT'ye (geçmişten fotoğraf paylaşma), başından geçen ameliyatı hatırlatarak dahil oldu.

“İLK KEZ EVLATLARIM İÇİN KORKTUM”

Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat ile vücudundaki tümör alınan şarkıcı, ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:

“Belki çok acı çektim, belki hiç, belki çok ağladım, belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum. Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım. En güzel tbt."





