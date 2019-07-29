Benimle Söyle yarışmasında kim birinci oldu?

Enis Arıkan'ın sunuculuğunu yaptığı Benimle Söyle dün akşam sezon finali yaptı. Berke Bahçeci, Serra Hepgül ve Umut Utku yarışmaya veda etti. Eftelya Fettahoğlu, Dila Kışla ve Uğur Öz finalde yarıştı.

Kanal D'nin Benimle Söyle yarışmasında birinci Uğur Öz oldu. Birbirinden başarılı yarışmacılar, Birce Akalay'ın kaptanlığını yaptığı 100 jürinin kendisiyle birlikte şarkısını söylemesi için mücadele etti. Birinci olan isim araba ödülünü kazandı. Uğur Öz, araba ödülünün anahtarını alınca "Ehliyetim yok" diyerek herkesi güldürdü.

Finalde kim, kaç puan aldı?

Uğur Öz'ün birinci olduğu Benimle Söyle finaline kalan isimlerin aldıkları puanlar ise şöyle:

Uğur Öz: 88

Eftelya Fettahoğlu: 66

Dila Kışla: 54

Benimle Söyle'nin yarı finalinde; Berke Bahçeci, Dila Kışla, Eftelya Fettahoğlu, Uğur Öz, Serra Hepgül ve Umut Utku yarışmış, Berke Bahçeci, Umut Utku ve Serra Hepgül elenmişti.