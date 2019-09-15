Bennu Gerede piste indi!

CNN TÃœRK programlarÄ±ndan 7. Vites, bu hafta yarÄ±ÅŸ pistinde bir kadÄ±n ve bir erkeÄŸin amansÄ±z meydan okumasÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. SanatÃ§Ä± Bennu Gerede, motosikletiyle Eren Tekin'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobille yarÄ±ÅŸtÄ±. 7. Vites yarÄ±ÅŸ pistindeki renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle pazar 18:30'da yarÄ±ÅŸseverleri CNN TÃœRK'e davet ediyor.





Pistte kadÄ±n ve erkeÄŸin amansÄ±z meydan okuma anlarÄ±