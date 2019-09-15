MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBennu Gerede piste indi!
15.09.2019 - 14:43 |

Bennu Gerede piste indi!

FotoÄŸrafÃ§Ä± Bennu Gerede, motosikletiyle Eren Tekin'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobille yarÄ±ÅŸtÄ±.Â

Bennu Gerede piste indi!

CNN TÃœRK programlarÄ±ndan 7. Vites, bu hafta yarÄ±ÅŸ pistinde bir kadÄ±n ve bir erkeÄŸin amansÄ±z meydan okumasÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. SanatÃ§Ä± Bennu Gerede, motosikletiyle Eren Tekin'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobille yarÄ±ÅŸtÄ±. 7. Vites yarÄ±ÅŸ pistindeki renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle pazar 18:30'da yarÄ±ÅŸseverleri CNN TÃœRK'e davet ediyor.


Pistte kadÄ±n ve erkeÄŸin amansÄ±z meydan okuma anlarÄ±

15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±
En Çok Okunanlar

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

150 bin TL'yi gözden çÄ±kardÄ±lar

150 bin TL'yi gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±lar

Teklif Nurgül YeÅŸilçayâ€™dan gelmiÅŸ!

Teklif NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ayâ€™dan gelmiÅŸ!

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu mu geliyor?

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerine Kenan Ä°mirzalÄ±oÄŸlu mu geliyor?

KÄ±brÄ±s heyecanÄ±

KÄ±brÄ±s heyecanÄ±

SÄ±radaki Haber