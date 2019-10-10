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10.10.2019 - 08:45 |

Bennu Gerede'nin üçüncü ada macerası başladı

2013’de Survivor yarışmasına katılan, 2016-2018 arasında Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede geçen yıl İstanbul’a dönmüştü.

Bennu Gerede'nin üçüncü ada macerası başladı

Bennu Gerede bu kez de Sedef Adası’na yerleşti. MAG Dergisi’nin “Adada nasıl yaşamınız var?” sorusuna da şu cevabı verdi:

'Kaliteli bir hayatım var'
“Kaliteli bir hayatım var. Sırrım sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve kaliteli şarap. Televizyon, internet ve cep telefonundan da uzak duruyorum.”

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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