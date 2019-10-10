10.10.2019 - 08:45 |
Bennu Gerede'nin üçüncü ada macerası başladı
2013’de Survivor yarışmasına katılan, 2016-2018 arasında Endonezya’nın Bali Adası’nda yaşayan fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede geçen yıl İstanbul’a dönmüştü.
Bennu Gerede bu kez de Sedef Adası’na yerleşti. MAG Dergisi’nin “Adada nasıl yaşamınız var?” sorusuna da şu cevabı verdi:
'Kaliteli bir hayatım var'
“Kaliteli bir hayatım var. Sırrım sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve kaliteli şarap. Televizyon, internet ve cep telefonundan da uzak duruyorum.”