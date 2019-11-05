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05.11.2019 - 12:35 |

Bensu Soral bu kez şaşırtacak! Yeni projesi belli oldu

Son olarak 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filminde boy gösteren Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu. Güzel oyuncu, Türkiye-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk' filminde yer alacak.

Bensu Soral bu kez şaşırtacak! Yeni projesi belli oldu

Güzelliğiyle her daim çok konuşulan ve bir süredir projelerde yer almayan Bensu Soral, 'Mest-i Aşk' filmiyle beyaz perdede olacak. Türkiye-İran ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Hassan Fathi oturuyor.

Bensu Soral dışında filmin kadrosunda ; Boran Kuzum, Burak Tozkoparan, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol ve Selma Ergeç gibi isimler de yer alacak.

Soral filmde, genç bir kadının hayatında yaşayabileceği birçok kötülüğü peş peşe yaşamış, Meryem adında bir karakteri canlandıracak. 'Mest-i Aşk', 2020 yılında vizyona girecek.

Bensu Soral bu kez şaşırtacak Yeni projesi belli oldu

    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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