Bensu Soral: Yasak, az kaldı

Ekranlara döneceğinin müjdesini veren Bensu Soral, "Bir şeyler var ama şimdi söyleyemiyorum. Çalışmalara ufak ufak başladık, yakında çıkar haberleri. Çok güzel bir rol. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok heyecanlıyım, onun koşuşturması içerisindeyiz, bayağı yoğun" şeklinde konuştu.

Rol alacağı diziyle alakalı ser verip sır vermeyen Soral, "Yasak, az kaldı, haberiniz olacak" sözleriyle, soruları geçiştirdi.