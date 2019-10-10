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10.10.2019 - 16:50 |

Bensu Soral: Yasak, az kaldı

Oyuncu Bensu Soral, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Spor tarzıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bensu Soral: Yasak, az kaldı

Ekranlara döneceğinin müjdesini veren Bensu Soral, "Bir şeyler var ama şimdi söyleyemiyorum. Çalışmalara ufak ufak başladık, yakında çıkar haberleri. Çok güzel bir rol. Şu an hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok heyecanlıyım, onun koşuşturması içerisindeyiz, bayağı yoğun" şeklinde konuştu.

Rol alacağı diziyle alakalı ser verip sır vermeyen Soral, "Yasak, az kaldı, haberiniz olacak" sözleriyle, soruları geçiştirdi.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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