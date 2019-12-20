20.12.2019 - 08:49 | | UMUT ÃœNVER
Bensu Soralâ€™dan bebek sorularÄ±na yanÄ±t
Oyuncu Bensu Soral, kardeÅŸi Bedirhan Soral ile birlikte Bebekâ€™de yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu sÃ¶yleyen oyuncu, bebek sorularÄ±na yanÄ±t verdi.Â
AyakÃ¼stÃ¼ muhabirlerle sohbet eden Bensu Soral, evliliklerinin Ã§ok gÃ¼zel gittiÄŸini sÃ¶yledi. BasÄ±n mensuplarÄ± â€˜yeni yÄ±lda bebek beklentiniz olur mu?â€™ sorusuna Soral, "Ä°nÅŸallah ilerleyen zamanlarda istiyoruz" diye cevap verdi.
GÃ¼zel oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l iÅŸ insanÄ± Hakan BaÅŸ ile dÃ¼nyaevine girmiÅŸti.
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