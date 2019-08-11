11.08.2019 - 15:48
Bensu Soral'dan küvet pozu geldi
Oyuncu Bensu Soral, Instagram hesabÄ±ndan kÃ¼vette Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±
EkranÄ±n aranan yÃ¼zÃ¼ Bensu Soral, eÅŸi Hakan BaÅŸ ile aralarÄ±nda sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerle magazin gÃ¼ndeminde yer almÄ±ÅŸtÄ±. Tatil paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapan Bensu Soral, Ã¼nlÃ¼lerin kÃ¼vette poz verme modasÄ±na uydu.
BÄ°KÄ°NÄ° Ä°LE KÃœVETE GÄ°RDÄ°
TanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi marka iÃ§in bikinisi ile kÃ¼vete giren oyuncunun paylaÅŸÄ±mÄ±na beÄŸeni yaÄŸdÄ±. Oyuncunun, binlerce beÄŸeni alan kÃ¼vet pozunu yorumlara kapatmasÄ± dikkat Ã§ekti.
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