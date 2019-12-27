Beran Özel: 2020'de birçok hedefim var

Beran Özel, kariyerinin çok başında olduğunu ve yeteneğini farklı sahne alanlarında da göstermek için 2020'de birçok hedefi olduğunu belirtti.

21 yaşındaki Beran, Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu’nda oyunculuk eğitimi almış ve Royal Academy of Dramatic Arts’ın (RADA) düzenlediği ‘RADA Shakespeare Ödülleri’nde sahnelediği oyunuyla ödül kazanmıştı. Özel, Cambridge'a girmek için usta sanatçı İpek Bilgin'den eğitim almıştı.