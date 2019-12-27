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27.12.2019 - 15:30 |

Beran Özel: 2020'de birçok hedefim var

Cambridge'ta okuduktan sonra Türkiye'ye dönen ve 'Kimse Bilmez’ dizisinde 'Ezgi' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Beran Özel, rol aldığı dizi finale yaklaşırken, gelen dizi ve tiyatro projelerini değerlendirdiğini söyledi.

Beran Özel: 2020'de birçok hedefim var

Beran Özel, kariyerinin çok başında olduğunu ve yeteneğini farklı sahne alanlarında da göstermek için 2020'de birçok hedefi olduğunu belirtti.

21 yaşındaki Beran, Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu’nda oyunculuk eğitimi almış ve Royal Academy of Dramatic Arts’ın (RADA) düzenlediği ‘RADA Shakespeare Ödülleri’nde sahnelediği oyunuyla ödül kazanmıştı. Özel, Cambridge'a girmek için usta sanatçı İpek Bilgin'den eğitim almıştı.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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