Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

Ailesiyle keyifli bir akşam yemeği yiyen Berdan Mardini, annesiyle yakından ilgilendi.

Şarkıcı, "Bugün ev ahalisiyle hep beraber yemeğe çıkalım istedik. Onlar benim hayattaki en değerli varlıklarım. Her şey bir yana, ailem bir yana benim için. Hayatta sevincimi de hüznümü de bir tek ailemle paylaşırım" dedi.