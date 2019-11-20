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20.11.2019 - 08:55 | | MESUT YILMAZ

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

Ay başında çıkardığı 'Aşktan Geberiyorum' şarkısıyla beğeni toplayan Berdan Mardini, önceki akşam ailesiyle beraber Etiler'de yemekteydi.

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

 Ailesiyle keyifli bir akşam yemeği yiyen Berdan Mardini, annesiyle yakından ilgilendi.

Şarkıcı, "Bugün ev ahalisiyle hep beraber yemeğe çıkalım istedik. Onlar benim hayattaki en değerli varlıklarım. Her şey bir yana, ailem bir yana benim için. Hayatta sevincimi de hüznümü de bir tek ailemle paylaşırım" dedi.

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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