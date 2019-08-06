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06.08.2019 - 12:11

Berdan Mardini'den bayram alışverişi

'Tribin Olurum' şarkısı ile beğeni toplayan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Berdan Mardini'den bayram alışverişi

Ailesi ile birlikte bayram öncesi alışveriş turuna çıktıklarını söyleyen Berdan Mardini, gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayarak poz verdikten sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Şarkının çok sevildiğini ve film tadında çekilen video klibin de çok izlendiğini dile getiren ünlü şarkıcı, yaz sezonunu hem sahnelerle çalışarak hem de ailesi ile tatil yaparak geçirdiğini söyledi.

Uzun süre alışveriş yaptıktan sonra bir restoranda ailecek yemek yiyen Berdan Mardini, daha sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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