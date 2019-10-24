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24.10.2019 - 07:50 |

Bereketli sergi

Harbiye Askeri Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘Göbeklitepe-Bereketli Hilal’ sergisinin açılışı; iş, sanat ve cemiyet hayatından tanıdık simaların katılımıyla gerçekleşti.

Bereketli sergi

Harbiye Askeri Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı ‘Göbeklitepe-Bereketli Hilal’ sergisinin açılışı; iş, sanat ve cemiyet hayatından tanıdık simaların katılımıyla gerçekleşti. Anadolu Kültürel Girişimcilik sponsorluğunda açılan sergide, heykel sanatçısı Özge Günaydın, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ve mücevher tasarımcısı Eren Şahan Bağcı’nın eserleri yer aldı. Heykelden dokumaya, mücevher tasarımından mühür koleksiyonu ve T sembollerinin stilize edilmiş minyatürlerine, Göbeklitepe’yi anlatan tüm eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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