29.09.2019 - 10:41 |
Beren Saat: Fotoğraftaki benim
Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddia edilen Beren Saat, sosyal medyada paylaşılan gizemli fotoğrafta yer aldığını kabul etti.
Kenan Doğulu ile evliliği son dönemde magazin gündeminden düşmek bilmeyen Beren Saat, Fransız DJ Maga ile yakınlaştı.
Eşi Kenan Doğulu'nun konserlerine gitmeyi bırakan Saat, yaz boyunca Fransız DJ'in konserlerinde hep en önde yerini aldı.
Instagram'da da Maga ile takipleşmeye başlayan Beren Saat, konuyla ilgili yöneltilen soruya ilk kez cevap verdi.
O BENDİM
Nişantaşı'nda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Saat, Fransız DJ Maga ile fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine "Evet, o fotoğraftaki bendim" şeklinde yanıt verdi.