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30.08.2019 - 11:45

Beren Saat ile DJ Maga aşk mı yaşıyor?

Uzun süredir şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan oyuncu Beren Saat'in, Fransız DJ Maga ile yakınlaştığı, Tepebaşı ve Çeşme'de dinlemeye gittiği iddia ediliyor.

Beren Saat ile DJ Maga aşk mı yaşıyor?

Posta yazarı Uğur Alpakar, çok konuşulacak bir dedikoduyu köşesine taşıdı:
"2014’te evlendiği Kenan Doğulu ile evliliğinde yaşadığı krizi bir türlü çözemeyen Beren Saat, ayrı bir eve çıkmıştı. Bu yaz birlikte tatil yapmayan çift az görüşmeye başladı.

Görünen o ki araları gittikçe daha da açıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Beren Saat olduğu iddia edilen bir kadının karanlıkta, yanında başka bir erkekle çekilmiş pozları dolanmaya başladı.

Söylentiye göre oyuncu, Fransız DJ Maga ile yeni bir romantik ilişkiye yelken açtı. Eldeki veriler şunlar: Gece pek dışarı çıkmayan Beren Saat, 7 Ağustos’ta Tepebaşı’ndaki Klein Garten’da pikapların başına geçen DJ Maga’yı dinlemeye geldi.

Oyuncu, Maga’nın Çeşme’de 9 Ağustos’ta Sommer Klein’daki sahnesinde de en öndeydi. 14 Ağustos’ta Çeşme’de, 18 Ağustos’ta Bodrum’da konser veren eşini dinlemeye gitmeyen Beren Saat, DJ Maga’nın peşinden Çeşme’ye koşmuştu.

Bu arada Beren Saat ve Maga, Instagram’da birbirlerini takibe aldı. Durum böyleyken, 'aşk var mı yok mu?' siz karar verin."

Beren Saat ile DJ Maga aşk mı yaşıyor
Bu fotoğraftakilerin Beren Saat ve DJ Maga olduğu iddia edildi

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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