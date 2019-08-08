Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun arasına Aslı İşler mi girdi?

İlişkileri hakkında konuşmaktan kaçınan çiftle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programını haberine göre; çiftin arası ihanet nedeniyle açıldı.

İddialara göre, Kenan Doğulu eşi Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattı.

Beren Saat, ihaneti hayranlarının kendisine gönderdiği mesajlarla öğrendi.

Aslı İşler, daha önce de Murat Boz - Aslı Enver aşkının bitme nedeni olarak gösterilmişti...