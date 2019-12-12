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12.12.2019 - 11:59 |

Beren Saat: Ünlü olmak adeta hapishane

Netflix'in ikinci Türk yapımı 'Atiye'de başrol oynayan Beren Saat, "Ünlü olduğun gün, bir hapishanede hatta hücrede gibisin" sözleriyle tartışma yarattı.

Beren Saat: Ünlü olmak adeta hapishane

Based İstanbul dergisi için objektif karşısına geçen Beren Saat, hakkında merak edilenleri anlattı. Saat, oyuncu olmaya, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki partneri Selçuk Yöntem'i izledikten sonra karar verdiğini itiraf etti.

Güzel oyuncu, "9-10 yaşlarındayım. Selçuk Yöntem'in Ben Feuerbach oyununu izlemiştim. Finalde demir konstrüksiyon merdivenleri yanıp sönen ışıkları ve Selçuk'un oraya çıkışını hatırlıyorum... 'Ben de burada olmak istiyorum' hissi çok baskındı" dedi.

'BU BİR HAPİSHANE'

'Ünlü olma hali seni nasıl etkiliyor?' sorusuna cevap veren başarılı oyuncu, "Ünlülük, popülerlik; ünlü olana kadar çok matah görünüyor. Gerçekten ünlü olduğun gün, bu bir hapishane hatta hücre..." diyerek şaşırttı.

Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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