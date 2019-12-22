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22.12.2019 - 16:08 |

Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya flaş teklif

Aralarındaki buzların erimesinin ardından Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya reklam teklifleri yağmaya başladı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'ya flaş teklif

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; 2015 yılında birlikte reklam filminde oynayan Kenan Doğulu ve Beren Saat’e aralarındaki buzların erimesinin ardından, yeniden reklam teklifleri yağmaya başladı.

Şafak'ın aldığı duyuma göre; ünlü bir mücevher markası, çiftle iletişime geçmiş. Birlikte kamera karşısına geçmeleri için teklif götürülen ikili, şu an düşünme aşamasındaymış.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikte oynadıkları mücevher reklamından 3.5 milyon lira kazanmıştı. Beren Saat ile Kenan Doğulu’ya yapılan teklifin, 5 milyon lira olduğu konuşuluyor.

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Cadde Yazarları

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