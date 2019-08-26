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26.08.2019 - 08:14

Beren Saat'e bölüm başı dudak uçuklatan ücret

Eylem İpek Şafak, Posta'daki köşesinde bu hafta Beren Saat'in yeni dizisinden bölüm başına alacağı ücreti kaleme aldı. İşte o yazı...

Beren Saat'e bölüm başı dudak uçuklatan ücret

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri devam ediyor.

Beren Saat'in Metin Akdülger, Başak Köklükaya, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçtiği diziden bölüm başı aldığı ücreti öğrendim.

Ünlü oyuncu, dijital dizi ile bölüm başı 200 bin TL'ye anlaşmış.

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