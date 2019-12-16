16.12.2019 - 11:48 |
Beren Saat'in keyfi yerinde
Geçtiğimiz hafta eşi Kenan Doğulu ile Amerika'dan dönen oyuncu Beren Saat, Kanyon'da objektiflere takıldı.
AVM'yi dolaşan Beren Saat, detox ürünlerinin satıldığı mağazaya uğradı. Şıklığı ile göz kamaştıran oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.