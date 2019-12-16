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16.12.2019 - 09:54 |

Beren Saat'in son pozu herkesi şaşırttı

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat, Based İstanbul dergisi için poz verdi. Beyaz elbisesiyle yerde yatan oyuncunun pozu takipçilerini ikiye böldü.

Beren Saat'in son pozu herkesi şaşırttı

Uzun zamandır Kenan Doğulu ile boşanma haberleriyle gündeme gelen ve geçtiğimiz haftalarda evliliklerine ikinci şans veren Beren Saat, Based İstanbul dergisi için objektiflere poz verdi.

Başrolünde oynadığı Netflix dizisi 'Atiye'nin başlamasına günler kala oyuncu, cesur karesiyle herkesi şaşırttı. Dergi için verdiği pozlardan birini sosyal medya hesabından yayınlayan Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi. Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat'in paylaşımını görenler ise şaşırdı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, güzel oyuncunun takipçilerini ikiye böldü. Bazıları poza hayran kalırken bazıları da eleştiri yapmaktan geri durmadı.

Beren Saatin son pozu herkesi şaşırttı

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
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Cadde Yazarları

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