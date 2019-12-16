Beren Saat'in son pozu herkesi şaşırttı

Uzun zamandır Kenan Doğulu ile boşanma haberleriyle gündeme gelen ve geçtiğimiz haftalarda evliliklerine ikinci şans veren Beren Saat, Based İstanbul dergisi için objektiflere poz verdi.

Başrolünde oynadığı Netflix dizisi 'Atiye'nin başlamasına günler kala oyuncu, cesur karesiyle herkesi şaşırttı. Dergi için verdiği pozlardan birini sosyal medya hesabından yayınlayan Saat, beyaz gelinliği andıran bir elbisenin altına siyah tül çorap ve siyah topuklu ayakkabı giydi. Yere yatarak elbisesinin eteklerini açıp poz veren Saat'in paylaşımını görenler ise şaşırdı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, güzel oyuncunun takipçilerini ikiye böldü. Bazıları poza hayran kalırken bazıları da eleştiri yapmaktan geri durmadı.