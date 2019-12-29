Berfu Yenenler: Daha iyi bir Noel Baba görmedim

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, 6 Ekim’de dünyaya gelen oğulları Kuzey’e Noel Baba kostümü giydirdi. Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, mutlu pozlara “Daha iyi bir Noel Baba görmedim. Instagram pozunu değil gerçekte olanı görmek istiyorsanız sağa kaydırın” notunu düştü.

Takipçiler sağa kaydırınca da Kuzey’in ağlayan fotoğrafıyla karşılaştı.

Yaklaşık 6 ay önce dünyaevine giren çift, ekim ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Oğlunun yüzünü kısa süre sonra takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, "Sokaktan insan çevirip Kuzey'in fotoğraflarını gösteresim geliyor" demişti.