Berfu Yenenler "Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı' diyemem"

Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız, oyuncu Eser Yenenler'le evlenmişti. Geçtiğimiz hafta çiftin bebekleri Kuzey dünyaya geldi. Kısa sürede eski fit haline geri dönen ve anneliğin sevincini yaşayan Berfu Yenenler, doğum sürecindeki deneyimlerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine aktardı.

"Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı' diyemem"

Takipçilerinin isteği üzerine doğum serüvenini anlatan Berfu Yıldız, "Buyurun benim doğum hikayem... Benim sağlıklı ve nispeten kolay geçen bir hamilelik sürecim oldu önce bunu söyleyeyim. Neredeyse bütün doğum sürecim boyunca niyetim normal doğum yapmaktı ama bunu sebebi sezaryen yapanları kınadığımdan ya da anneliklerini yargıladığımdan değil. Tamamen normal doğum serüveni yaşamak istediğimdendi fakat Kuzey en baştan beri büyük bir bebekti. Neden acaba... Hep normalden birkaç hafta önden ilerliyordu. Özellikle son haftalara geldiğimizde kilosu ve boyu normal doğumu riskli hale getirecek seviyelere gelmeye başlamıştı. Bunun da yanı sıra doktorum son kontrollerde Kuzey'in kordonunun da dolanık olduğunu ultrasonda görünce ben de normal doğumdan uzaklaşmak durumunda kaldım. Sonra Kuzey de biraz erken gelmeye karar verdi ve 6 Ekim'de epidural sezaryen oldum. 'Hiç ağrım olmadı, çok kolaydı' diyemem çünkü doğum başlı başına bir meseleymiş ama ilk gün ayağa kalkıp yürümeye başladım ve üçüncü gün de kendi işlerimi tamamen ben halledebiliyordum. Sezaryen korkulacak bir şey değil yani. Özellikle de kadınların anneliklerini yargılayacak bir şey hiç değil. Doğumun her türlüsü hem zor, hem yorucu hem de çok keyifli bir süreç. Bütün annelerin istedikleri gibi bir serüven olur umarım" diyerek yaşadıklarını aktardı.