Berfu Yenenler: Kuzey'in kırkı çıktı

Berfu Yenenler, ekim ayında oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan taze anne, dün de Kuzey'in kırkının çıktığını takipçilerine duyurdu.

Berfu Yenenler, oğluyla olan karesine "Fotoğraftaki Mickey'leri bulunuz. Bu çocuğun bugün kırkı çıktı. Birinci level (seviye) başarıyla tamamlandı. Darısı diğer levelların başına" notunu düştü.

Öte yandan Yenenler'in spor yaparken paylaştığı fotoğrafta, kısa sürede fit görüntüsüne kavuşması dikkat çekmişti.