MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBerfu Yenenler: Kuzey'in kırkı çıktı
18.11.2019 - 11:15 |

Berfu Yenenler: Kuzey'in kırkı çıktı

Oyuncu Eser Yenenler ile dünya evine giren, ardından oğlu Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler; oğlunun kırk günlük olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Berfu Yenenler: Kuzey'in kırkı çıktı

Berfu Yenenler, ekim ayında oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan taze anne, dün de Kuzey'in kırkının çıktığını takipçilerine duyurdu.

Berfu Yenenler, oğluyla olan karesine "Fotoğraftaki Mickey'leri bulunuz. Bu çocuğun bugün kırkı çıktı. Birinci level (seviye) başarıyla tamamlandı. Darısı diğer levelların başına" notunu düştü.

Berfu Yenenler: Kuzeyin kırkı çıktı

Öte yandan Yenenler'in spor yaparken paylaştığı fotoğrafta, kısa sürede fit görüntüsüne kavuşması dikkat çekmişti.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyaz'dan Acun'a: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla

Beyaz'dan Acun'a: Benimle röportaj yaptığın günleri hatırla

Özlem Kaymaz dua istedi: Birlikte başaracağız

Özlem Kaymaz dua istedi: Birlikte başaracağız

Gülşen'den 'ikinci çocuk' iddialarına cevap

Gülşen'den 'ikinci çocuk' iddialarına cevap

Şarkıcı Gülay, sevenlerini korkuttu

Şarkıcı Gülay, sevenlerini korkuttu

Sıradaki Haber