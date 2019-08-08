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08.08.2019 - 08:49

Berfu Yıldız 5 ayda 5 kilo aldı

Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yıldız, 5 ayda sadece 5 kilo aldı.

Berfu Yıldız 5 ayda 5 kilo aldı


Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde 3 aylık hamile olan Berfu Yıldız 4 ay sonra doğum yapacak. Çiftin bir oğlu olacak.

'HİÇ MİDEM BULANMADI'
Anne adayı “Protein ağırlıklı besleniyorum, arada sırada pizza ve hamburger de yiyorum. Haftanın 4-5 günü kırkar dakika yürüyorum. Hamileliğim gayet iyi geçiyor. Hiç midem bulanmadı. Bir iki kere başım döndü o kadar” dedi.

Berfu Yıldız 5 ayda sadece 5 kilo aldı. (Posta)

Berfu Yıldız 5 ayda 5 kilo aldı


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