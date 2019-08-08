Berfu Yıldız 5 ayda 5 kilo aldı



Eser Yenenler (35), 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli sevgilisi Berfu Yıldız (24) ile haziranda nikah masasına oturmuştu. Evlendiklerinde 3 aylık hamile olan Berfu Yıldız 4 ay sonra doğum yapacak. Çiftin bir oğlu olacak.

'HİÇ MİDEM BULANMADI'

Anne adayı “Protein ağırlıklı besleniyorum, arada sırada pizza ve hamburger de yiyorum. Haftanın 4-5 günü kırkar dakika yürüyorum. Hamileliğim gayet iyi geçiyor. Hiç midem bulanmadı. Bir iki kere başım döndü o kadar” dedi.

Berfu Yıldız 5 ayda sadece 5 kilo aldı. (Posta)







