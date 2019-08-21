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21.08.2019 - 15:10

Bergüzar Korel hamile olduğunu doğruladı

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Korel, son zamanlarda hakkında çıkan 'hamile' haberleri hakkında konuştu.

Bergüzar Korel hamile olduğunu doğruladı

Bergüzar Koral, hamile olduğunu doğrularken, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.

Güzel oyuncu, Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela'nın doğum günü için hediye bakmaya geldiğini, alışveriş sonrasında da doğum gününe katılacağını sözlerine ekledi

Yer: İstanbul... Bozuk sileceklere böyle çözüm buldularİstanbul'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
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