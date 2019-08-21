21.08.2019 - 15:10
Bergüzar Korel hamile olduğunu doğruladı
Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Korel, son zamanlarda hakkında çıkan 'hamile' haberleri hakkında konuştu.
Bergüzar Koral, hamile olduğunu doğrularken, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.
Güzel oyuncu, Şükran Ovalı-Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela'nın doğum günü için hediye bakmaya geldiğini, alışveriş sonrasında da doğum gününe katılacağını sözlerine ekledi