Bergüzar Korel: Bebeğin cinsiyetini bilmiyoruz

Kız arkadaşlarıyla buluşup alışverişe çıkan Bergüzar Korel'in, hafif çıkmaya başlayan karnını gizlemek için tulum giymesi gözlerden kaçmadı.

Objektiflere gülümseyerek poz veren güzel oyuncu, şu sıralar hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirtirken, basın mensuplarının sorularına ise utangaç tavırlar sergileyerek kaçamak yanıtlar verdi.

Hamileliği hakkında fazla konuşmak istemediğini ve bu konuda basın mensuplarından anlayış istediğini belirten Korel, bebeğin cinsiyetiyle ilgili soru üzerine ise “Her kadın gibi ilk aylarım daha hiçbir şey bilmiyoruz, öyle geçiyor” açıklamasını yaptı.