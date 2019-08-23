23.08.2019 - 08:21| SEÇKİN ŞENVARDAR
Bergüzar Korel: Bebeğin cinsiyetini bilmiyoruz
Dokuz yıl aradan sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Kız arkadaşlarıyla buluşup alışverişe çıkan Bergüzar Korel'in, hafif çıkmaya başlayan karnını gizlemek için tulum giymesi gözlerden kaçmadı.
Objektiflere gülümseyerek poz veren güzel oyuncu, şu sıralar hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirtirken, basın mensuplarının sorularına ise utangaç tavırlar sergileyerek kaçamak yanıtlar verdi.
Hamileliği hakkında fazla konuşmak istemediğini ve bu konuda basın mensuplarından anlayış istediğini belirten Korel, bebeğin cinsiyetiyle ilgili soru üzerine ise “Her kadın gibi ilk aylarım daha hiçbir şey bilmiyoruz, öyle geçiyor” açıklamasını yaptı.
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