MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriBergüzar Korel-Halit Ergenç'in reklam filmi için alacağı inanılmaz rakam!
04.11.2019 - 17:13 |

Bergüzar Korel-Halit Ergenç'in reklam filmi için alacağı inanılmaz rakam!

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, bir reklam filminden alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.

Bergüzar Korel-Halit Ergenç'in reklam filmi için alacağı inanılmaz rakam!

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcularından Eylem İpek Şafak, Halit Ergenç ile 5 aylık hamile olan eşi Bergüzar Korel'in, astronomik bir rakam karşılığında bir pırlanta firmasının reklamında oynamayı kabul ettiklerini belirtti.

Oyuncu çiftin, önümüzdeki günlerde başlayacak çekimlerin bitiminde 3.5 milyon TL alacağı iddia edildi.

    4 Kasım 2019 Magazin Bülteni4 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ali Atay-Hazal Kaya'nın evinde yangın çıktı!

    Ali Atay-Hazal Kaya'nın evinde yangın çıktı!

    Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal arasında sular durulmuyor

    Elisabeth Mas ile Tuba Ünsal arasında sular durulmuyor

    Sosyetik güzel Pırıl Çetindoğan solucan yedi!

    Sosyetik güzel Pırıl Çetindoğan solucan yedi!

    Sabri Sarıoğlu eğitmenlik yapmak istiyor

    Sabri Sarıoğlu eğitmenlik yapmak istiyor

    Sıradaki Haber