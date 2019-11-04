04.11.2019 - 17:13 |
Bergüzar Korel-Halit Ergenç'in reklam filmi için alacağı inanılmaz rakam!
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, bir reklam filminden alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcularından Eylem İpek Şafak, Halit Ergenç ile 5 aylık hamile olan eşi Bergüzar Korel'in, astronomik bir rakam karşılığında bir pırlanta firmasının reklamında oynamayı kabul ettiklerini belirtti.
Oyuncu çiftin, önümüzdeki günlerde başlayacak çekimlerin bitiminde 3.5 milyon TL alacağı iddia edildi.