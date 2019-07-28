28.07.2019 - 10:10
Bergüzar Korel hamile mi?
BergÃ¼zar Korel ile eÅŸi Halit ErgenÃ§ Ã¶nceki akÅŸam yakÄ±n dostlarÄ±, menajerleri AyÅŸe BarÄ±m'Ä±n AsmalÄ±mescit'teki 50. yaÅŸ partisinden Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â
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GÃ¶beÄŸi aÃ§Ä±kta bir bluz giyen BergÃ¼zar Korel Ã§Ä±kÄ±ÅŸta fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekilirken karnÄ±nÄ± Ã§antasÄ±yla sakladÄ±.
Posta'dan MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n haberine gÃ¶re bu hareketinin nedeni Ã§ok geÃ§meden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BergÃ¼zar Korel ikinci Ã§ocuÄŸuna hamile. Ancak hamileliÄŸi henÃ¼z Ã§ok yeni. BebeÄŸi 3 aylÄ±k olana kadar bir aÃ§Ä±klama yapmak istemiyor.
9 yaÅŸÄ±nda Ali adlÄ± bir oÄŸullarÄ± olan Ã§ift geÃ§en yÄ±l yaptÄ±klarÄ± bir rÃ¶portajda ''En kÄ±sa zamanda ikinci bebeÄŸi istiyoruz'' demiÅŸti.