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GÃ¶beÄŸi aÃ§Ä±kta bir bluz giyen BergÃ¼zar Korel Ã§Ä±kÄ±ÅŸta fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekilirken karnÄ±nÄ± Ã§antasÄ±yla sakladÄ±.

Posta'dan MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n haberine gÃ¶re bu hareketinin nedeni Ã§ok geÃ§meden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. BergÃ¼zar Korel ikinci Ã§ocuÄŸuna hamile. Ancak hamileliÄŸi henÃ¼z Ã§ok yeni. BebeÄŸi 3 aylÄ±k olana kadar bir aÃ§Ä±klama yapmak istemiyor.

9 yaÅŸÄ±nda Ali adlÄ± bir oÄŸullarÄ± olan Ã§ift geÃ§en yÄ±l yaptÄ±klarÄ± bir rÃ¶portajda ''En kÄ±sa zamanda ikinci bebeÄŸi istiyoruz'' demiÅŸti.