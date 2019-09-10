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10.09.2019 - 08:53

Bergüzar Korel'den hamilelik açıklaması: Henüz...

Ajda Pekkan, önceki gün Poll Production organizasyonu 'Paraf Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, konsere birlikte katıldı.

Bergüzar Korel'den hamilelik açıklaması: Henüz...

Oyuncu Halit Ergenç, "Ben çok heyecanlıyım. Çok eskiden çalışmıştım Ajda'yla. Çok da severim kendisini. Bayağı bir sene sonra ilk defa canlı izleyeceğim kendisini. Benim için çok özel biri" şeklinde konuştu. İkinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel, "Hamileliğim normal şekilde devam ediyor, çok şükür. Henüz başındayız. Rahat ve güzel geçiyor. İyiyiz" dedi. EMRAH AKÇAAY

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