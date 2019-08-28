Bergüzar Korel'i ağlatan hediye!

Önceki yıllarda 2 bin tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye su kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri, bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı.

Sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından şöyle teşekkür etti:

"Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana.

Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle.

Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini, varını, yoğunu ortaya koyan bir ailem var.

İyi ki varsınız berguzarkoreluniversalfanclub."