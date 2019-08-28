28.08.2019 - 09:48
Bergüzar Korel'i ağlatan hediye!
37 yaşına giren Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir hediye verdi. Güzel oyuncunun dünyadaki hayranları, topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi.
Önceki yıllarda 2 bin tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye su kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri, bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı.
Sürpriz karşısında duygulanan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından şöyle teşekkür etti:
"Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana.
Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle.
Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini, varını, yoğunu ortaya koyan bir ailem var.
İyi ki varsınız berguzarkoreluniversalfanclub."