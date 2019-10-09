Bergüzar soslu temizlikçi abla

İşte Özay Şendir'in o yazısı:



‘Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, ABD’de gündelikçi olmuş, evlere temizliğe gidiyormuş.’‘Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, ABD’de gündelikçi olmuş, evlere temizliğe gidiyormuş.



’Kanal D’de ekrana gelen ‘2. Sayfa’ programının bu özel haberini herkes aldı, fotoğraflarla galeriler yaptı.Okumayı sevmeyen, başlığa bakıp, fotoğraf kareleriyle fikir sahibi olmayı tercih eden insanlarız maalesef. Öyle olduğu için de yaşam mücadelesi veren bir kadın portresi olarak algıladık Zeynep Korel’i, hatta “Ablasına yardım etmiyor mu?” diye Bergüzar Korel’e söylenenleri de gördüm sosyal medyada...









Oysa kendi sınırlarını ve sabrını deneyen bir kadın var karşımızda.Röportajında ikinci bir Martha Stewart olmaktan söz ediyor ya Zeynep Korel, kimse dönüp bakmadı ‘Kim bu kadın?’ diye.10 yaşında çocuk bakmaya başlayan, üniversite eğitimi için modellik yapan, evlendikten ve kısa süren borsa kariyerinden sonra bir arkadaşıyla evinin bodrum katında milyon dolar’lık yemek şirketi kuran, profesyonel yaşama dönen, borsa yolsuzluğu nedeniyle bir süre hapis yatan ama küllerinden doğan bir kadın Stewart.



Kurduğu şirketi 353 milyon dolar’a sattı ama ABD’nin iş gurusu olarak tanınıyor.Her neyse bir hedeften söz etmiş Zeynep Korel. Maddi sıkıntı içinde olmadığını da, saati ve çantasıyla anlatmış aslında.Kendi sınırları ve sabrını test etme sınavında olan bir insandan söz ediyoruz, kardeşi iyi bir ekonomik güce sahip olduğu halde, ABD’de evlere temizliğe giden bir hayat garibanından değil...Başlık okumak ve fotoğrafa bakmakla yetinenler için, konuyu açayım istedim...