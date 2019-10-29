Berkay: 5-6 Ã§ocuk istiyorum

Mekandan ilk ayrÄ±lan popÃ§u BengÃ¼ ve eÅŸi oldu. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸta gazetecilerle sohbet eden ikili, "Ã–zlem'in bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼de yanÄ±nda olduk. DoÄŸumdan dolayÄ± uzun zamandÄ±r dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmÄ±yorduk. Åžimdi eve dÃ¶nÃ¼p Zeynep ile ilgilenme zamanÄ±" diyerek, evlerinin yolunu tuttu.

"8'i ELÄ°MLE 7 YAPTIM'

Parti sonrasÄ± sorularÄ± yanÄ±tlayan Berkay ve Ã–zlem Ada Åžahin, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Demet AkalÄ±n ile yaÅŸadÄ±klarÄ± hediye krizinden sonra hediyelerin sorulmasÄ± Ã¼zerine, "ArkadaÅŸlar her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zeldi. Hediyeden daha Ã¶nemli bir ÅŸey tÃ¼m dostlarÄ±mÄ±zÄ±n sevdiklerimizin burada olmasÄ±ydÄ±" dedi.

Gazetecilerin, "SÃ¼rprizi nasÄ±l hazÄ±rladÄ±nÄ±z?" sorusuna Berkay, "Bunu sÃ¶ylemem lazÄ±m. Ã–zlem'in yaÅŸÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±m. Ã–ÄŸrenmek iÃ§in aÄŸzÄ±nÄ± aradÄ±m. Pastaya 28 yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Ama 27 olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenince 8 rakamÄ±nÄ± elimle 7 yaptÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Bu sÄ±rada araya giren eÅŸi, "Ã–nemli olan hep birlikte ve beraber olmak" dedi.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n da bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen ÅŸarkÄ±cÄ±, "5 ya da 6 Ã§ocuk istiyorum" diyerek, evinin yolunu tuttu.Â