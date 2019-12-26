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26.12.2019 - 11:51 |

Berkay, Almanya'yı salladı

Almanya'nın Münih kentinde dün akşam konser veren popçu Berkay’a, hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Berkay, Almanya'yı salladı

Münih’in ünlü gösteri ve eğlence salonu Zenith Halle’de gerçekleşen konserde Berkay, yaklaşık 5 bin kişiye muhteşem bir konser verdi. Dokuz kişilik orkestrası ve dansçılarıyla sahneye çıkan Berkay’ın, eski ve yeni albümlerindeki söylediği şarkılarına hayranları eşlik etti.

Bir ara konser sırasında ışıkları açtıran Berkay, "Kimler gelmiş bakayım’ dediği anda atılan çığlıklar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 

Magazin Bülteni (26.12.2019)Magazin Bülteni (26.12.2019)
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