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HaberlerCaddeBerkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası
23.10.2019 - 12:46 |

Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası

Şarkıcı Berkay, üç hafta önce Cansu Kurtçu'yu sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Berkay, gecenin ilerleyen saatlerinde Kurtçu'nun isteği üzerine sahneye çıktı. Aynı mekanda Berkay'ın bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu da vardı.

Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Alya, sevgilisine Berkay'ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Şarkısını bitirip masasına dönen Berkay, Alya'nın sırtına dokununca adeta kıyamet koptu.

Eren Hacısalihoğlu, "Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza?" dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. "Ben senin niyetini biliyorum" diyen Eren Hacısalihoğlu, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Berkay'ın bir süre önce Alya'ya albüm yapmak istediği sonrasında ise vazgeçtiği, bu nedenle ikilinin arasında husumet olduğu öğrenildi.

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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