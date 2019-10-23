Berkay ile Eren Hacısalihoğlu arasında 'Sevgilime nasıl dokunursun' kavgası

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Alya, sevgilisine Berkay'ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Şarkısını bitirip masasına dönen Berkay, Alya'nın sırtına dokununca adeta kıyamet koptu.

Eren Hacısalihoğlu, "Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza?" dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. "Ben senin niyetini biliyorum" diyen Eren Hacısalihoğlu, araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Berkay'ın bir süre önce Alya'ya albüm yapmak istediği sonrasında ise vazgeçtiği, bu nedenle ikilinin arasında husumet olduğu öğrenildi.