Berkay kızıyla birlikte sahneye çıktı

Dinleyicileri 'İnanırım' şarkısıyla selamlayan Berkay, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek, “Kızım Arya bugün ilk defa beni sahnemde izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada, ağladığını görünce dayanamadım baba yüreği işte." diyerek kızını sahneye aldı. Son şarkısı ‘Deli Et Beni'yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilki yaşadı.

Kendi parçalarının yanı sıra Harun Kolçak, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ve Cengiz Kurtoğlu gibi müziğin efsane isimlerinin şarkılarına yer veren Berkay, oyun havaları ile seyirciyi yerine oturtmadı. 5 bin kişilik Harbiye korosu sanatçıya her şarkıda eşlik ederken, danslarıyla da renk kattı.

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında; Fettah Can-Cansu Kurtçu çifti, Öykü Çelik, Danla Biliç, Rüştü-Işıl Reçber çifti, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Anıl Tetik, Serdar-Tuğçe Aziz gibi sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler vardı.

20 YILLIK DOSTUYLA SAHNEYİ PAYLAŞTI

"20 yıllık dostum" dediği Fettah Can’ı sahneye davet eden Berkay, "Biz Fettah Can ile çok eski dostuz. Allah ona öyle güzel bir yetenek vermiş ki böyle güzel şarkılar yazmış ve yorumlamış" diyerek, sözü ve müziği Fettah Can’a ait olan ‘Işıklı Yol’ ve ‘Özledim’ parçalarını sanatçıyla beraber söyledi.

SAHNESİNDE EMİNE BULUT’U ANDI! BİLET RİCASINA THY'DEN 2 BİN BİLET JESTİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olayı sahnesinde dile getiren popçu, Emine Bulut’u Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısıyla andı. Şarkıyı seslendirdiği an sanatçının arkasındaki ekranlarda Emine Bulut yazısı yer aldı. Şarkı sonrasında Berkay ‘Emine Bulut’un kızı Bilge’nin, eğitim masraflarını karşılamak için Çeşme’de birçok sanatçı arkadaşımla beraber sahneye çıkacağız. Bu konserde herkesin en azından bir tane bilet alıp yardımda bulunmasını rica ederim’ dedi. Berkay’ın bu isteğini Türk Hava Yolları İcra komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı karşılıksız bırakmadı ve Türk Hava Yolları ailesi, konsere 2 bin adet bilet alarak destek verdi.