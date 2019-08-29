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HaberlerCaddeBerkay’dan anlamlı çağrı
29.08.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY

Berkay’dan anlamlı çağrı

Berkay, Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Berkay’dan anlamlı çağrı

Kendisini ilk defa dinlemeye gelen kızı Arya’nın ağladığını görünce dayanamayan şarkıcı, “Baba yüreği” diyerek, kızını sahneye çıkardı. Emine Bulut’un kızının eğitim masraflarını karşılamak için Çeşme’de birçok sanatçıyla sahneye çıkacaklarını belirten şarkıcı, “Herkesin bir bilet alıp, yardımda bulunmasını rica ediyorum” dedi.

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