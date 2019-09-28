Berkay'dan deprem aÃ§Ä±klamasÄ±

Mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± kendisine yÃ¶neltilen sorularÄ± yanÄ±tlayan Berkay, eÅŸinin biraz Ã¼ÅŸÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirirken, hava almak iÃ§in ve vakit geÃ§irmek iÃ§in biraz dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÃœnlÃ¼ popÃ§u, 5.8 ÅŸiddetindeki deprem hakkÄ±nda, "Depremi biz de hissettik, Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r can ve mal kaybÄ±mÄ±z olmadÄ±. Ä°nÅŸallah bir daha yaÅŸamayÄ±z, Allah beterinden korusun" yorumunda bulundu.Â