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HaberlerCaddeBerrak Tüzünataç hangi diziyle anlaştı?
29.08.2019 - 08:36

Berrak Tüzünataç hangi diziyle anlaştı?

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde Berrak Tüzünataç'ın 'Kurşun' dizisinin kadrosuna katıldığını yazdı.

Berrak Tüzünataç hangi diziyle anlaştı?

İşte Ali Eyüboğlu'nun yazısından o bölüm:

Yapımcılığını Most Production’un üstlendiği, Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Kurşun’ dizisinin oyuncu kadrosu kesinleşti. Ekim ayında ekrana gelecek yapımın kadrosuna Sarp Akkaya, Engin Şenkan ve Bora Akkaş’tan sonra sürpriz bir isim daha katıldı.

Beş sezon TRT 1’de yayınlanan reyting rekortmeni ‘Diriliş’te Ertuğrul’u canlandıran Düzyatan’ı yeni dizisinde ‘savcı’ yapan Most, ‘Kurşun’un kadrosuna son olarak Berrak Tüzünataç’ı kattı. Oyuncunun canlandıracağı şarkıcı, ilerleyen bölümlerde iki aşığın arasına giren kadın olacak.

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