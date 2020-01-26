Berrak Tüzünataç yaz aylarını Kaş’ta geçirecek

Hürriyet'in haberine göre; bahçeli bir ev arayan Berrak Tüzünataç’ın konuyla ilgili emlakçılardan haber beklediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun, bir diğer yaz planı ise tekne kullanmak. Tekne kullanmak için ders almaya karar veren Tüzünataç, Kaş koylarını teknesiyle gezmek istiyor.