26.01.2020 - 11:54 |
Berrak Tüzünataç yaz aylarını Kaş’ta geçirecek
Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaz tatilini Antalya'nın Kaş ilçesinde geçirmek istiyor. Konuyla ilgili harekete geçen oyuncunun, üç aylığına Kaş'ta ev tutacağı iddia edildi.
Hürriyet'in haberine göre; bahçeli bir ev arayan Berrak Tüzünataç’ın konuyla ilgili emlakçılardan haber beklediği öğrenildi. Ünlü oyuncunun, bir diğer yaz planı ise tekne kullanmak. Tekne kullanmak için ders almaya karar veren Tüzünataç, Kaş koylarını teknesiyle gezmek istiyor.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.