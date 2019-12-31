Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı ilk paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda 10 günlük Miami tatiline giden Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz çiften Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini; “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” sözleriyle açıklamıştı.

Güzel oyuncu dün akşam sevgilisiyle uçaktaki fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.



