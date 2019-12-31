31.12.2019 - 12:40 |
Berrak Tüzünataç'tan Berk Suyabatmaz'lı ilk paylaşım!
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz ile iki buçuk aydır aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda 10 günlük Miami tatiline giden Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz çiften Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini; “10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız” sözleriyle açıklamıştı.
Güzel oyuncu dün akşam sevgilisiyle uçaktaki fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.