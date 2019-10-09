Berrin Zorlu şıklığı ile göz doldurdu

Zorlu PSM'de başlayan Fasihon Week Moda Haftası kapsamında yakın dostunun defilesini izlemeye gelen Berrin Zorlu, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz doldurdu.

Defile sonrasında AVM'de yakın dostları ile bir araya gelen sosyetik güzel, dostlarının yanından ayrıldıktan sonra kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.