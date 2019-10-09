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09.10.2019 - 16:55 |

Berrin Zorlu şıklığı ile göz doldurdu

Cemiyet hayatının tanınan ve önde gelen simalarından birisi olan Berrin Zorlu, önceki gün Zorlu alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Berrin Zorlu şıklığı ile göz doldurdu

Zorlu PSM'de başlayan Fasihon Week Moda Haftası kapsamında yakın dostunun defilesini izlemeye gelen Berrin Zorlu, her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz doldurdu.

Defile sonrasında AVM'de yakın dostları ile bir araya gelen sosyetik güzel, dostlarının yanından ayrıldıktan sonra kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Berrin Zorlu şıklığı ile göz doldurdu

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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