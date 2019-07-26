MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBeş sene sonra annesi de izlemeye geldi
26.07.2019 - 17:53

Beş sene sonra annesi de izlemeye geldi

Pop müziğin sevilen ismi Ziynet Sali, önceki gün Harbiye Açıkhava'da konser verdi.

Beş sene sonra annesi de izlemeye geldi

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği Ziynet Sali konserine gelenler arasında sanat camiasından ünlü isimler de vardı. Buray ve Şevval Sam, Sali’yi yalnız bırakmadı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sali, “Beş senedir Harbiye Açıkhava’da sahne alıyorum ama bugün benim için çok özel bir gün, bugün burada ilk kez annem de beni izlemeye geldi. Harbiye tüm sanatçılar için yüksek bir platform, burada kendimizi çok güzel ifade etmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

KÜÇÜK MİSAFİRLERİYLE SAHNEYİ PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, konserin ikinci yarısında sahnesini küçük misafirleriyle paylaşıp dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. “Bana Da Söyle” parçasını küçük YouTuber Ecrinsu Çoban ile söyleyen Sali, 'Hadi Hoppalara' parçasını ise müzisyen Berk Çoşkun ile birlikte seslendirdi.

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seda Akgül güzellik merkezi açtı

Seda Akgül güzellik merkezi açtı

Demet Akalın: Ben daha 35 yaşına bile girmedim

Demet Akalın: Ben daha 35 yaşına bile girmedim

Ayşegül Aldinçi Twitter'da TT oldu! 'Öldüm mü diye korktum'

  Ayşegül Aldinçi Twitter'da TT oldu! 'Öldüm mü diye korktum'

Toplantı sonrası alışveriş turu

Toplantı sonrası alışveriş turu

Sıradaki Haber