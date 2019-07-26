Beş sene sonra annesi de izlemeye geldi

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği Ziynet Sali konserine gelenler arasında sanat camiasından ünlü isimler de vardı. Buray ve Şevval Sam, Sali’yi yalnız bırakmadı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sali, “Beş senedir Harbiye Açıkhava’da sahne alıyorum ama bugün benim için çok özel bir gün, bugün burada ilk kez annem de beni izlemeye geldi. Harbiye tüm sanatçılar için yüksek bir platform, burada kendimizi çok güzel ifade etmek istiyoruz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

KÜÇÜK MİSAFİRLERİYLE SAHNEYİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, konserin ikinci yarısında sahnesini küçük misafirleriyle paylaşıp dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. “Bana Da Söyle” parçasını küçük YouTuber Ecrinsu Çoban ile söyleyen Sali, 'Hadi Hoppalara' parçasını ise müzisyen Berk Çoşkun ile birlikte seslendirdi.