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HaberlerCaddeBeş yıl sonra yeniden
25.09.2019 - 07:50 |

Beş yıl sonra yeniden

Kıvılcım Ural, ‘Yıllar Sonra’ single’ını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Beş yıl sonra yeniden

Beş yıl önce çıkardığı ‘Rüya Raporları’ albümünden sonra sessizliğini bozan şarkıcının, havuz başında arkadaşlarıyla çektiği eğlenceli klipte renkli görüntüler ortaya çıktı. Ural, “İnsanlar, iyi müziğin karşılığını veriyor” dedi.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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