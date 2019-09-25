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HaberlerCaddeBeşinci yıl coşkusu
25.09.2019 - 07:50 |

Beşinci yıl coşkusu

Fatma Turgut ve Mehmet Erdem, ÖzdilekPark İstanbul’un beşinci yıl kutlamaları kapsamında sahne aldı.

Beşinci yıl coşkusu

Turgut konserinde, ‘Mübadele Günleri’, ‘Böyle Akşamlar’ ve ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ gibi hit parçalarını seslendirdi.Erdem ise ‘Acıyı Sevmek Olur mu?’, ‘Hakim Bey’ ve ‘Bir Elmanın Yarısı’ şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu.

Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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