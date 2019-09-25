Beşinci yıl coşkusu

Turgut konserinde, ‘Mübadele Günleri’, ‘Böyle Akşamlar’ ve ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ gibi hit parçalarını seslendirdi.Erdem ise ‘Acıyı Sevmek Olur mu?’, ‘Hakim Bey’ ve ‘Bir Elmanın Yarısı’ şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu.